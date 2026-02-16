Президент Польши хочет получить ядерное оружие

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна иметь свое ядерное оружие. И он сторонник вхождения Польши в клуб ядерных держав.

Он сослался на то, что под боком, на Украине, идет военный конфликт, поэтому Польше нужно ядерное оружие, ведь оно есть у "агрессивной" России. При этом Навроцкий высказал это лишь как пожелание, признав, что никаких работ в этом отношении в Польше пока не ведется.

"Это путь, по которому, с соблюдением всех международных норм, мы должны следовать. Нам нужно работать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу", - сказал он.

Недавно Навроцкий предложил разместить в Польше ядерное оружие Франции.

На днях агентство Bloomberg сообщило, что в условиях охлаждения отношений с США в Европе впервые стали думать над собственным ядерным проектом. Сейчас в Европе только две страны имеют ядерное оружие - Британия и Франция. И президент Франции Эммануэль Макрон хочет использовать это как возможность усилить лидерство Франции в Европе. Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что разговоры о ядерном оружии действительно идут.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин считает, что это желание Польши не одобрят ядерные державы Запада, но сам настрой нового президента Польши опасен. Другие страны тоже могут изъявить желание обзавестись ядерным оружием. А Польша при желании способна создать собственную атомную бомбу.