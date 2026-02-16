Губернатор: Брянская область пережила самую массированную атаку БПЛА

Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку БПЛА, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России", - написал он в своем Telegram-канале.

В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Специалисты подключили резервную генерацию, в результате чего тепло и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципальных образованиях было запущено в течение трех часов, добавил Богомаз.

По данным СМИ, в воскресенье в Брянской области могла быть атакована электроподстанция. Также сообщалось, что над регионом сбили более 170 беспилотников. Атака ла более 12 часов.