Свердловская Госавтоинспекция предупреждает о фейках про смертельные ДТП в соцсетях

В социальных сетях распространяются фейки о смертельных ДТП на территории Свердловской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция с призывом не верить недостоверной информации.

Злоумышленники создают шокирующие новости, красочно описывают детали и эмоционально призывают перейти по ссылке, чтобы увидеть "кадры с места" или "видео последних секунд". Таким примером являются новости о трагедии под Камышловом. После перехода по таким ссылкам, на гаджете пользователя "поселяется" вредоносное ПО, которое может повлечь:

Заражение смартфона или компьютера вирусами;

Кража личных данных, логинов и паролей от аккаунтов;

Несанкционированное списание денежных средств;

Принудительная подписка на дорогостоящие платные услуги.

Граждан призывают всегда проверять информацию у официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам в пабликах и чатах, а также не распространять непроверенную информацию.

Проверить информацию о ДТП можно в официальных каналах свердловской Госавтоинспекции: