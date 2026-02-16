Свердловская Госавтоинспекция предупреждает о фейках про смертельные ДТП в соцсетях
В социальных сетях распространяются фейки о смертельных ДТП на территории Свердловской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция с призывом не верить недостоверной информации.
Злоумышленники создают шокирующие новости, красочно описывают детали и эмоционально призывают перейти по ссылке, чтобы увидеть "кадры с места" или "видео последних секунд". Таким примером являются новости о трагедии под Камышловом. После перехода по таким ссылкам, на гаджете пользователя "поселяется" вредоносное ПО, которое может повлечь:
- Заражение смартфона или компьютера вирусами;
- Кража личных данных, логинов и паролей от аккаунтов;
- Несанкционированное списание денежных средств;
- Принудительная подписка на дорогостоящие платные услуги.
Граждан призывают всегда проверять информацию у официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам в пабликах и чатах, а также не распространять непроверенную информацию.
Проверить информацию о ДТП можно в официальных каналах свердловской Госавтоинспекции:
- Telegram-канал: https://t.me/gibdd_66
- Группа ВКонтакте: https://vk.com/gibdd_66
- Мах: https://max.ru/gibdd_66