16 Февраля 2026
в россии
политика экономика общество наука
Фото Видео
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает о фейках про смертельные ДТП в соцсетях

В социальных сетях распространяются фейки о смертельных ДТП на территории Свердловской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция с призывом не верить недостоверной информации.

Злоумышленники создают шокирующие новости, красочно описывают детали и эмоционально призывают перейти по ссылке, чтобы увидеть "кадры с места" или "видео последних секунд". Таким примером являются новости о трагедии под Камышловом. После перехода по таким ссылкам, на гаджете пользователя "поселяется" вредоносное ПО, которое может повлечь:

  • Заражение смартфона или компьютера вирусами;
  • Кража личных данных, логинов и паролей от аккаунтов;
  • Несанкционированное списание денежных средств;
  • Принудительная подписка на дорогостоящие платные услуги.

Граждан призывают всегда проверять информацию у официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам в пабликах и чатах, а также не распространять непроверенную информацию.

Проверить информацию о ДТП можно в официальных каналах свердловской Госавтоинспекции:

  • Telegram-канал: https://t.me/gibdd_66
  • Группа ВКонтакте: https://vk.com/gibdd_66
  • Мах: https://max.ru/gibdd_66

Теги: Госавтоинспекция, ГИБДД, ДТП, фейк, соцсети


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

