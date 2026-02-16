Бастрыкин затребовал доклад по делу о массовом отравлении воспитанников детского сада в Перми

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о массовом отравлении воспитанников детского сада № 394 в Перми, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В феврале текущего года из-за поставки в дошкольное учреждение продуктов ненадлежащего качества у детей выявлены признаки кишечной инфекции, в связи с чем медицинская помощь потребовалась 15 малолетним, шесть из которых госпитализированы (по другим данным - семь).

В СУ СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.