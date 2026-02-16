В России автор клона telegram-канала заплатит компенсацию за воровство контента

На Дальнем Востоке суд вынес любопытное решение. Автор одного из telegram-каналов отсудил компенсацию у того, кто вёл канал-двойник.

Дело было в Приморском крае. Будущий истец вёл городской новостной канал и в какой-то момент обнаружил канал-двойник, куда кто-то полностью копировал весь контент. Отличалось только название канала. Клон смог собрать 12 тыс. подписчиков и начал зарабатывать на рекламе.

Долго найти владельца фейкового канала не удавалось. Юристы автора настоящего канала направили жалобы в ФАС и РКН и подали иск о защите авторских прав. В результате владельца канала-клона вычислили, и суд обязал его выплатить 100 тыс. руб. компенсации. Ответчик заявил, что копировал информацию лишь потому, что из-за автоматического бота он якобы проверял свои знания программирования, пишет Baza.