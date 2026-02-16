Власти Белоярского округа предложили жильцам аварийного дома подождать переселения 12 лет

Жильцы аварийного дома в деревне Чернобровкина вынуждены 12 лет ждать переселения в пригодное для жизни жилье. Такого мнения придерживаются власти Белоярского округа, однако прокуратура и суд считают, что расселения ожидать еще дольше нельзя.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, речь идет о двухэтажке на улице Гагарина, 5. Еще в 2017 году результаты технического исследования подтвердили, что износ здания составляет 82%, что является критическим показателем. Однако, несмотря на то, что дом признан опасным для проживания граждан, местные власти установили срок расселения до 31 декабря 2029 года.

Прокуратура подала административный иск к администрации Белоярского муниципального округа, в котором обозначила многолетнее бездействие чиновников в отношении аварийного дома. Суд также встал на сторону жильцов, признав бездействие главы и администрации округа незаконным и обязал установить разумный срок для переселения граждан.

"Установленный муниципалитетом срок отселения не отвечает требованиям разумности и нарушает жилищные права граждан. Теперь глава и администрация муниципального округа обязаны определить реальные сроки переселения жителей аварийного дома. Ждать еще три года нельзя", - добавили в пресс-службе.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.