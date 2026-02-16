Для обвиняемого в убийстве семи человек на Урале запросили почти 15 лет колонии

Прокуратура запросила срок для Виктора Петриченко, обвиняемого в массовом убийстве на Среднем Урале в 90-е годы. Его требуют отправить в колонию почти на 15 лет.

Напомним, Петриченко обвиняется в убийстве семи человек, двое из которых – дети. Преступление было совершено в 1993 году в Каменске-Уральском. На Урал обвиняемый был доставлен с Дальнего Востока и арестован.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сам фигурант признал свою вину в полном объеме. В ходе судебных прений гособвинитель попросил суд назначить Виктору Петриченко 14 лет и 11 месяцев колонии строгого режима. Также прокуратура просит взыскать с Петриченко в пользу потерпевшей женщины компенсацию морального вреда в 10 млн рублей.

Сейчас в прениях выступает сторона защиты. Приговор по делу будет вынесен позже.

Ранее в полиции и Следственном комитете раскрыли подробности дела об убийстве семи человек. Сообщалось, что в отношении Петриченко проведут судебную психиатрическую экспертизу.