16 Февраля 2026
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Спорт Свердловская область
Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева помогли в проведении "Лыжни России - 2026" в Сысерти

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева приняли участие в региональном старте "Лыжни России - 2026" в Сысерти. Волонтеры координировали гостей, раздавали сувениры участникам и следили за проведением стартов. Об этом в своих соцсетях рассказал сам депутат.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер тоже вышел на старт именно в Сысерти. По его словам, лыжный спорт является одним одним из самых популярных в регионе - им занимаются порядка 52 тыс. уральцев.

Волонтеры Алексея Вихарева на региональном старте "Лыжня России - 2026" в Сысерти(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

"Праздник спорта во всей стране! С огромным удовольствием вышел на старт в Сысерти - на центральной площадке "Лыжни" в Свердловской области. Мы, безусловно, поддерживаем все дисциплины. Только за последние пять лет в области построены новые объекты олимпийского уровня, реконструировано порядка 300 спортивных объектов в муниципалитетах. Все благодаря интересу уральцев к спорту и партии "Единая Россия", которая всегда поддерживает важные социальные проекты", - заявил глава региона в соцсетях.

Алексей Вихарев также отметил, что Свердловская область является одним из самых активных регионов по числу участников. Более 80 тыс. уральцев разных возрастов встали на лыжи в эти выходные. Волонтеры же помогали готовить сцену, выносили подиум для награждения и на ходу решали еще десятки различных мелких задач.

Напомним, что Волонтерский центр Алексея Вихарева регулярно помогает с проведением спортивных соревнований в регионе. Прошлым летом при его поддержке в Шарташском лесопарке впервые прошли Чемпионат и Первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине "индивидуальная гонка на время", а также IV Всероссийская массовая велосипедная гонка.

Теги: Сысерть, Лыжня России, Алексей Вихарев, Волонтреский центр, волонтер


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

