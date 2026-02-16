Зеленский матом призвал западные страны выслать всех россиян

Зеленский в нецензурной форме призвал выслать из западных стран всех граждан России вместе с их детьми. Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

Он возмущен тем, что Европа до сих пор не ввела санкции против ядерной энергетики России и "Росатома", а также против тех россиян, которые живут на Западе. А у них там "куча недвижимости, дети, родственники повсюду". Киевский главарь позволил себе в матерной форме призвать вышвырнуть их.

Зеленский регулярно матерится публично, и делает это сознательно, подчеркивая свою особость. Многие эксперты в России подчеркивают, что он лично очень мешает мирному урегулированию. На прошлой неделе стало известно, что даже его советники готовы отказаться от территориальных претензий к России, но тому нужно воевать, так как "плохой мир" для него неприемлем. Об этом он сам сказал в интервью The Atlantic.

Что касается ядерной энергетики, то ряд стран Европы намерены продолжать сотрудничество с Россией в этой сфере, заявил в конце 2025 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Еврокомиссия предлагала отказаться от закупки ядерных материалов из России, но после резких возражений сдала назад. Россия обеспечивает до 25% импорта урана в ЕС, а попытка заменить эти поставки приведет к резкому росту цен на электроэнергию в ЕС, отмечают эксперты.