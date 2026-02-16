В Чернушке при пожаре в частном доме погибли двое мужчин

В городе Чернушка Пермского края устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в частном доме, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Пермскому краю.

Чернушинским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели людей. Трагедия произошла 15 февраля 2026 года. При тушении пожара в частном доме по улице Стахановская сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин 1998 и 1992 года рождения.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате замыкания электропроводки.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.