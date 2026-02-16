В Белгородской области серьезно повреждены объекты энергетики после атаки ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сегодня, в светлое время суток, специалисты осмотрят поврежденные объекты инфраструктуры. "Все аварийные бригады работали всю ночь и продолжают работать и на сегодняшний момент, как и последние несколько недель практически в круглосуточном режиме", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

15 февраля губернатор региона написал эмоциональный пост по поводу жалоб граждан на ситуацию после обстрелов ВСУ. Накануне после мощной атаки в регионе снова были перебои с электроснабжением. Гладков заявил, что читает обращения граждан, "зачастую – гневные, претензии абсолютно обоснованные". Но при этом он считает, что власти сделали очень много, и без подготовки, которую многие не замечают, ситуация была бы еще хуже.