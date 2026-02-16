На переговорах в Женеве будет обсуждаться энергетическое перемирие - источник

На начинающихся 17 февраля трехсторонних переговорах в Женеве – Россия-Украина-США – будет обсуждаться энергетическое перемирие, передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Он добавил, что Швейцария готова обеспечить безопасный пролет самолета с российской делегацией (ранее ЕС запретил полеты российских самолетов над своей территорией).

Переговоры пройдут 17-18 февраля. Место проведения – Швейцария – стало неожиданностью, в качестве вероятных площадок для встречи назывались Абу-Даби и Майами.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил в своем Telegram-канале, что украинская делегация уже направляется в Женеву. В ее составе замглавы офиса президента Сергей Кислица, замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия и др.

Российскую делегацию на этот раз возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, он возглавлял переговоры в Стамбуле, хотя последние встречи (в том числе в Абу-Даби) проводил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

*внесен в список экстремистов и террористов Федеральной службы финансового мониторинга