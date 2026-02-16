Минюст США опубликовал список 300 звезд и политиков, связанных с Джеффри Эпштейном

Министерство юстиции США передало в Конгресс список "политически значимых лиц", фигурирующих в так называемых файлах Эпштейна – материалах уголовного дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Ведомство продолжает публиковать новые порции документов, в которых появляются все новые и новые имена знаменитостей из мира политики и шоу-бизнеса. Сообщается, что в списке 305 имен.

В шестистраничном письме просто перечислены имена и не указано, в каком контексте эти люди были связаны с Эпштейном, поддерживали ли с ним контакты. Письмо со списком подписано заместителем генпрокурора США Тоддом Бланшем, передает CNN.

Минюст США вынужден был опубликовать этот список в соответствии с законодательным актом о прозрачном расследовании дела Эпштейна, который принял Конгресс (собственно, публикация файлов началась тоже в соответствии с этим актом).

Часть людей из списка уже были уличены в довольно тесных связях с Эпштейном, другие неизвестно как с ним связаны. Упоминаются Дональд Трамп, Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Джо Байден, Камала Харрис, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Марк Цукерберг, Бейонсе, принцесса Диана, Майкл Джексон и даже Элвис Пресли.

Публикация одних только имен не устроила конгрессменов. Член палаты представителей Ро Ханна, соавтор закона, который вынудил власти обнародовать эти файлы, заявил, что Министерство юстиции "намеренно запутывает ситуацию, не определяя, кто был преступником, а кто просто упоминался в электронном письме".

Член палаты представителей от Республиканской партии Нэнси Мейс, ярая сторонница жертв Эпштейна, в социальных сетях резко раскритиковала Министерство юстиции, заявив, что "в списке, обнародованном сегодня вечером, отсутствуют некоторые имена".