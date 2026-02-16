Выпускники школ приграничных регионов смогут не сдавать ОГЭ и ЕГЭ в этом году

Минпросвещения России продлит для приграничных регионов особый формат проведения аттестации в школах: выпускники 9 и 11 классов смогут не сдавать ОГЭ и ЕГЭ и получить документы по итогам промежуточной аттестации, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он отметил, что в приграничных регионах сохраняется "неспокойная ситуация". "Руководствуясь принципом безусловного приоритета безопасности детей и педагогов, мы приняли решение о продлении особого формата проведения государственной итоговой аттестации в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году", - цитирует министра РБК.

В приграничных регионах учеба в школах часто прерывается не только непосредственно из-за угрозы обстрелов, но и из-за отсутствия электричества или отопления – когда удары ВСУ приходятся по объектам ТЭК.