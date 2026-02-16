"Автомобилист" забросил 8 шайб в ворота "Металлурга"

Екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду разгромил магнитогорский "Металлург", который является лидером регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла накануне на "УГМК Арене" и завершилась со счетом 8:1. Хет-трик оформил нападающий "Автомобилиста" Даниэль Спронг. Также за хозяев отличились Семен Кизимов, Ярослав Бусыгин, Максим Денежкин, Артем Каштанов и Данил Романцев. Единственная шайба "Металлурга" на счету Егора Яковлева.

Магнитогорцы занимают первое место в таблице Восточной конференции КХЛ и первое место в сводной таблице чемпионата, набрав 87 очков. "Автомобилист" находится на четвертой строчке с 66 баллами.

Следующий матч екатеринбуржцы проведут уже 17 февраля против ХК "Сочи".