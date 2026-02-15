16 Февраля 2026
в россии
Армия и ВПК Хабаровский край
Фото: t.me/kravchuk_official

Сергей Кравчук: Администрация Хабаровска делает всё, чтобы ветераны, участники СВО были окружены вниманием, чтобы их семьи чувствовали заботу

В Хабаровске 15 февраля прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти о военнослужащих, которые исполнял свой служебный долг за пределами Отечества. В день 37‑й годовщины вывода советских войск из Афганистана хабаровчане почтили память своих  земляков, которые вдали от родины выполняли долг, защищали мирных жителей и отстаивали интересы страны, проявляя мужество и стойкость в самых разных регионах. 

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

Жители города, ветераны члены военно-патриотических организаций города ежегодно  собираются у монумента «Чёрный тюльпан» на стадионе имени Ленина, чтобы возложить цветы.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

"Каждый год 15 февраля к подножию «Черного тюльпана» ложатся цветы. Это дань уважения не только погибшим, но и всем, кто отдал воинский долг, прошел через суровые испытания. Эти люди, наши земляки, совершали подвиги вдали от дома, проявляя мужество и героизм. Сегодня наши воины твёрдо стоят на страже рубежей Родины, хранят и преумножают традиции нашей армии, показывая примеры стойкости и выдержки. Администрация Хабаровска делает всё, чтобы ветераны Великой Отечественной войны, ветераны локальных конфликтов, участники специальной военной операции были окружены вниманием, чтобы их семьи чувствовали заботу. Это наш долг перед защитниками Родины, и мы с гордостью его выполняем», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук

Теги: участники сво, черный тюльпан, сергей кравчук, памятные мероприятия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

