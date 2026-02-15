В Брянске частичный блэкаут из-за атаки ВСУ

В Брянске и еще пяти муниципальных образованиях Брянской области из-за удара ВСУ по объектам энергетики отсутствуют тепло и электричество, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Все аварийные бригады находятся на своих местах. Идет подключение резервных мощностей. Ведутся работы по подключению объектов тепло и энергоснабжения", - говорится в сообщении Богомаза.

По данным СМИ, могла быть атакована электроподстанция.

Также известно, что за последние 12 часов над регионом сбили более 150 беспилотников.