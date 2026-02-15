На трассе Мурманск–Териберка застряли сотни туристов

Сотни туристов застряли на трассе Мурманск-Териберка из-за метели. Движение по автомобильной дороге закрыто, МЧС и "Мурманскавтодор" организуют колонны для выезда, но большая часть машин и автобусов продолжают стоять в пробке.

"Дорожники продолжают работать над расчисткой дороги, со стороны Териберки задействован экскаватор и фронтальный погрузчик, с 19 по 21 км дорога расчищается, но ее заметает вновь. Со стороны Мурманска навстречу работают экскаватор, грейдер и шнекоротор. С 0 по 10 км дорога расчищена, продолжают расчистку с 10 по 20 км, там также моментально заметает уже очищенные участки", - сообщили в министерстве транспорта Мурманской области.

К расчистке дороги привлекли даже два шнека Северного флота.

Между тем, состоятельных туристов предлагают эвакуировать вертолетом – 30-40 тыс. руб. за место на борту. Те, кто еще не выехал из села, возвращаются в гостиницы. СМИ сообщают, что в поселке допоздна открыты бары и кафе, где туристам наливают чай местные жители. Организованы пункты временного размещения, некоторые неравнодушные граждане пускают туристов переночевать к себе.

В сети многие критикуют компанию, обслуживающую дорогу, в нехватке дорожной техники.