Два новых случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге двух мужчин госпитализировали с подтвержденными случаями оспы обезьян. Их состояние оценивается как средней тяжести. Пока не известно, являются ли случаи завозными и с кем контактировали заболевшие.

На прошлой неделе три случая оспы обезьян были зафиксированы в Подмосковье – заболевших госпитализировали также в состоянии средней степени тяжести.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам вести себя благоразумно и за границей не контактировать с животными.