Администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором - Боярский

На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. "Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно", - заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия").

По его словам, у российских властей существует контакт с Telegram "в отличие от WhatsApp*", последняя компания не реагировала на письма и претензии.

"Я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять", - сказал Боярский в интервью "Фонтанке".

В начале февраля Роскомнадзор подтвердил, что замедляет работу Telegram в России из-за того, что мессенджер не выполняет все требования ведомства. Решение РКН вызвало негативную реакцию российского общества.

*мессенджер, который принадлежит американской технологической корпорации Meta, которую 21 марта 2022 года Тверской районный суд Москвы признал экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории Российской Федерации