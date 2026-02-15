"На такие просьбы небо не отвечает": Патриарх Кирилл призвал не молиться о зарплате и отпуске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных не молиться о повышении зарплаты, карьерном росте или материальных благах вроде квартиры или машины. Об этом предстоятель РПЦ заявил в праздничной проповеди в храме Христа Спасителя.

"Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск", - считает Патриарх Кирилл.

По его словам, такие молитвы останутся неуслышанными: "На такие просьбы небо не отвечает. Лучше молиться об отношениях с родными и близкими, считает глава РПЦ.

На минувшей неделе священник из Барнаула Александр Микушин призвал православных христиан молиться о вразумлении чиновников из Роскомнадзора и Минцифры России, чтобы они не запрещали Telegram.

В своем посте в VK священник барнаульской Часовни святой великомученицы Татьяны написал, что Telegram, "ставший для многих из нас не просто средством связи, но и весьма востребованным пространством для молитвы, душевного разговора и помощи ближнему, работает не так быстро, как прежде". По мнению Микушина, Telegram стал для многих "настоящей нитью, соединяющей человека с Церковью и друг с другом".

"Понимая всю сложность и ответственность принимаемых решений, вознесем же нашу пастырскую и христианскую молитву. Господи, даруй мудрость, терпение и рассудительность сотрудникам Федеральной службы по надзору в сфере связи, а также всем труженикам Министерства цифрового развития нашего Отечества. Вразуми их, Господи, во благо людей и во славу Твою. Благослови их Господи. Никого не осуждаем, помня завет Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа: "Не судите, да не судимы будете" (Евангелие от Матфея глава 7 стих 1). Давайте просто помолимся о том, чтобы диалог в нашем обществе оставался возможным, а слово — услышанным. Если есть желание, присоединяйтесь к этой тихой молитве", - написал священник.

10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил, что принимает меры для замедления работы мессенджера Telegram в России – из-за того, что администрация компании не выполняет все требования ведомства.