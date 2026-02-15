Умные колонки Яндекса есть в каждом четвертом домохозяйстве России - компания

Сейчас умные колонки с Алисой есть в каждом четвертом домохозяйстве России, и устройства Яндекса занимают 90% рынка таких устройств в стране, передает РИА Новости со ссылкой на коммерческого директора направления "Алиса и умные устройства" компании Яндекс Вадима Еремина.

По словам топ-менеджера, разработчики наблюдают за трендом, когда "умная колонка все больше превращается в бытовое устройство, которое со временем можно будет встретить в каждом доме".

Он напомнил, что у колонок появились специализации: для детей, для ценителей звука и устройства с экраном.