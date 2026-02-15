Минобороны предложило зачитывать день на СВО за три рабочих при начислении стажа

Министерство обороны России предлагает засчитывать один день службы в зоне СВО за три дня работы или госслужбы при начислении трудового стажа. В ведомстве считают, что это поможет привлечь еще граждан на военную службу в зоне спецоперации. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что поправки в закон "О страховых пенсиях" был разработан в целях предоставления равных социальных гарантий участникам СВО.

Как такие изменения скажутся на бюджетах соцфондов – не сообщается.