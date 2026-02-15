Экс-министру энергетики Украины Галущенко предъявлено обвинение

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко объявлено подозрение по коррупционной статье, пишут украинские СМИ. Его задержание подтвердили НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). Там также сообщили, что Галущенко стал фигурантом так называемого дела Миндича. Ранее Галущенко был лишь свидетелем по этому делу.

Галущенко задержали на границе при попытке выехать из страны, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на неназванный источник. Его сняли с поезда пограничники, у которых был запрос от НАБУ и САП.

Верховная Рада Украины отправила Галущенко в отставку в ноябре 2025 года в связи с расследованием дела Миндича – о коррупции в энергетической отрасли. На тот момент Галущенко уже был министром юстиции, но стал он им всего за несколько месяцев до отставки, а до этого был главой Минэнерго. Он оказался в центре скандальной "операции "Мидас" Национального антикоррупционного бюро Украины.