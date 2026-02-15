"Продолжает гореть приграничье, десятки раненых каждый день", - губернатор Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram эмоциональный пост по поводу жалоб граждан на ситуацию после обстрелов ВСУ. Накануне после мощной атаки в регионе снова были перебои с электроснабжением.

Гладков заявил, что читает обращения граждан, "зачастую – гневные, претензии абсолютно обоснованные". Но при этом он считает, что власти сделали очень много, и без подготовки, которую многие не замечают, ситуация была бы еще хуже. Так, резервной генерацией обеспечили больницы, детские сады и школы, малые котельные в приграничных районах.

"У нас продолжает гореть приграничье, где десятки раненых каждый день. Есть погибшие мирные жители. Несколько десятков сожженных машин каждый день. Горящие дома. И эта тяжелая ситуация продолжается уже практически 4 года без перерыва. И это огромное испытание для всех, кто живет от Красной Яруги до Валуек. <…> Практически ежедневные атаки по объектам инфраструктуры, огромный объем повреждений. Люди, которые занимаются восстановлением, не спят уже несколько недель. Я вижу, как они фактически тают на глазах, но с другой стороны я понимаю, что мы не сможем пройти этот путь без их самоотверженного труда.