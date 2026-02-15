На Среднем Урале двое детей погибли под снегом, сошедшим с горки

Мальчики 8 и 9 лет погибли в селе Сылва Шалинского района, катаясь на тюбинге с горки.

ЧП произошло около 11 часов в субботу. Погибшие дети приехали в гости к своим бабушкам, которые живут по соседству. Один мальчик был учеником 1 класса в Екатеринбурге, другой – 3 класса шалинской школы. Около 11 часов утра они отправились кататься с горки.

"При скатывании произошел сход снега с горки, которым накрыло детей. Бабушка одного из детей через некоторое время пошла проверять, где ее внук. Впоследствии соседом был обнаружен тюбинг возле горки, после осмотра обнаружены дети в снегу", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

14 февраля в Лянторе (ХМАО) группу подростков завалило снегом, сошедшим с крыши хоккейного корта. 13-летний ребенок погиб, еще один был госпитализирован.