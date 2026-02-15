В Подмосковье под тяжестью снега рухнула крыша магазина "Пятерочка"

Крыша супермаркета "Пятерочка" обрушилась под тяжестью выпавшего снега в подмосковном Зеленограде. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что крыша и стены здания буквально сложились. Территория магазина оцеплена, о пострадавших не сообщается. На месте ЧП работают экстренные службы.

Между тем, за последние сутки в России погибли три человека, в том числе ребенок, в результате обвала крыш, козырьков под тяжестью снега или из-за падения наледи со зданий. По меньшей мере три человека пострадали по тем же причинам.