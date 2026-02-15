За сутки наледь и снег с крыш убили трех человек, покалеченных еще больше

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании падения козырька больницы на мужчину в Тамбовской области. Под давлением снега козырек в больнице города Котовск обрушился и убил человека.

Между тем, число пострадавших от падения наледи и снега растет. Так, в подмосковной Ивантеевке наледь упала с крыши торгового центра в Студенческом проезде и упала девушке на голову. Пострадавшую доставили в больницу.

Инцидент произошел и в самом центре Москвы – на Трубной улице. Там глыба льда упала на голову молодому человеку. У него рассечен лоб, большая потеря крови. Прохожие вызвали скорую, мужчину увезли в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Трагедиями накануне закончилось падение сосульки в Нижнем Новгороде – погибла девушка, а также в Лянторе – там погиб подросток под упавшим снегом, еще один ребенок был госпитализирован.