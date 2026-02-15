Глава Белгородской области раскритиковал мэра Белгорода: "Где Валентин Валентинович вообще?"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал администрацию Белгорода и лично мэра Валентина Демидова.

Глава региона опубликовал в Telegram видео незаконной вырубки леса в одном из городских парков. Рассказал, что тяжелая техника разворотила дорожки в лесу и поломала фонари и скамейки. Спиленные деревья лежат прямо у дороги.

"Ко всем насущным проблемам еще идет варварское отношение ко всему, что сделали и очень востребовано людьми. Судя по всему, вырубается лес: загоняют технику на пешеходные дорожки, нарубили, бросили, сломали столбы освещения. Полное отсутствие контроля со стороны администрации Белгорода", - заявил губернатор.

"Где Валентин Валентинович [Демидов] вообще – я не знаю…", - грустно комментирует Гладков.