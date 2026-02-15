Напавший на прихожан в челябинском храме состоит на учете в специальном медучреждении – МВД

Напавшего на челябинский храм мужчину задержали. ЧП произошло в церкви иконы Божией матери "Нечаянная радость" на улице Воровского во время утренней службы.

"Во время службы <…> между посетителями произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина 2001 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам. <…> Подозреваемый задержан оперативниками уголовного розыска", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пострадавшие – две женщины – госпитализированы. С нападавшим проводятся следственные действия.

"Установлено, что мужчина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении", - сообщила Волк.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: ч.3 ст. 30 и ч. 2 ст.105 УК РФ.