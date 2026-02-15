Глава Севастополя отказался от публикации видео в Telegram – из-за скорости загрузки

Губернатор Севастополя перестанет публиковать в Telegram видео. Михаил Развожаев объяснил это низкой скоростью загрузки в мессенджере.

"В связи с замедлением загрузки и воспроизведения видео в Telegram, в этом канале будут выходить только посты с фотографиями — оперативные сообщения и публикации в фотоформате останутся здесь. Все видеоролики я буду публиковать в наших отечественных соцсетях — MAX и VK", - написал Развожаев в Telegram.

Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении Telegram в России из-за того, что мессенджер не соблюдает требования ведомства. Решение стало резонансным и вызвало критику со стороны российского общества.