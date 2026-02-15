Огурцы по цене мяса: названы причины повышения стоимости овоща

В России сильно подорожали огурцы. Причиной роста стоимости килограмма овоща до 700 руб. стали погодные условия (холодная зима) и новогодние праздники, пишет Baza. По данным Telegram-канала, в среднем цена килограмма огурцов на рынках сейчас начинается от 500 руб.

По мнению участников рынка, цены могут еще вырасти. Факторы роста цен – новогодние праздники (запасы активно раскупали), а также расходы фермеров на обогрев теплиц в сильные холода.

По данным производителей, в этом году на Новый год спрос на огурцы был почти в два с половиной раза выше, чем годом ранее. Также растут цены на расходники: семена, удобрения, защиту от вредителей

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба проведет проверку крупнейших производителей огурцов.