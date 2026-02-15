РФ в случае выборов на Украине обеспечит отсутствие ударов в день голосования – МИД РФ

Россия в случае проведения выборов на Украине готова обеспечить отсутствие ударов по территории страны в день голосования, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. В декабре 2025 года об этом же уже говорил Владимир Путин.

Также, по словам Галузина, Россия готова рассматривать вариант введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения СВО – это "один из возможных вариантов урегулирования конфликта". Москва готова обсудить эту идею с другими странами, заявил Галузин в интервью ТАСС.

Он добавил, что Москва не выходила из двустороннего переговорного процесса с Киевом, но Украина не ответила на предложение России создать двусторонний центр мониторинга и контроля режима прекращения огня.

"Киевом оставлены без ответа наши предложения о повышении эффективности переговорного процесса за счет создания <…> рабочих групп для решения военных, политических и гуманитарных вопросов. Не последовало внятной реакции и на нашу готовность повысить уровень глав делегаций", - сообщил чиновник.