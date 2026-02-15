15 Февраля 2026
Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба Федерации падела России

В Екатеринбурге лучшие игроки собрались на первенство RCC Padel

12-16 февраля в Екатеринбурге проходят соревнования международной лиги RCC Padel. Масштабный праздник спорта собрал именитых игроков и много зрителей. Сегодня, 15 февраля, организаторы и спортсмены пообщались с журналистами, рассказали об особенностях первенства, поделились своими ощущениями от участия в нём и пребывания в России.

По словам директора Академии Падел РМК, президента Федерации падела Свердловской области Дарьи Ирхи, это были четыре насыщенных дня, за которые удалось сделать многое.

"Ждём яркого финала!" — сказала Дарья Ирха.

(2026)|Фото: Накануне.RU

Она уточнила, что вскоре может появиться женская падел-лига. "Мы на мужчинах потренируемся, и потом, возможно, появится женская лига", — добавила президент федерации.

Двукратный чемпион мира (в составе сборной Аргентины), победитель международных турниров "Москва-2024" и "Москва-2025", спортивный директор Лиги RCC Padel Тито Аллеманди отметил, что нынешние соревнования — большой проект, в котором участвуют спортсмены с высоким уровнем подготовки. По его мнению, надо продолжать популяризировать падел в России, чтобы рос уровень игроков и инвесторы открывали новые арены. Также нужно много инвестировать в тренерскую работу.

(2026)|Фото: Накануне.RU

Трёхкратный чемпион Японии, 7-я ракетка рейтинга Азиатско-тихоокеанского падел-тура Сюнго Кусакабэ оценил турнир как невероятный.

Игрок из Испании, 50-я ракетка рейтинга FIP, победитель FIP SILVER в Великобритании и FIP BRONZE в Финляндии в 2025 году Альваро Соперо сообщил, что впечатлён организацией турнира в Екатеринбурге, арену он счёл отличной.

По мнению представителя Федерации падела Казахстана Жаслана Омарова, турнир проходит на высочайшем уровне. "Я посещал многие турниры, и Екатеринбург задаёт высокую планку. Выступают именитые спортсмены", — сказал он.

(2026)|Фото: Накануне.RU

12-16 февраля на падел-арене РМК проходит первый турнир международной лиги RCC Padel, созданной Русской медной компанией. В нём участвуют 24 мужские пары из разных уголков планеты, включая российских игроков. Призовой фонд первого этапа составляет 9 млн руб. Завершит пятидневный праздник падела в Екатеринбурге первый медиатурнир в рамках лиги RCC Padel.

Вход для зрителей свободный.

Теги: RCC padel, первенство, RCC, Русская медная компания, падел


