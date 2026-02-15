Самым распространенным преступлением в России стала кража

В России за год зарегистрировали 1,771 млн преступлений. Самое распространенное преступление – кража, зафиксировано 453 тыс. краж. По сравнению с предыдущим годом их число значительно сократилось – на 46 тысяч, передает ТАСС.

На втором месте по распространенности грабежи (кража совершается незаметно для окружающих и владельца, а грабеж — открыто (в присутствии жертвы или свидетелей). По этой статье зарегистрировано 14,4 тыс. преступлений. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 13 тыс. вымогательств – 6,2 тыс., убийство – 6 тыс., изнасилований 3,2 тыс.

В целом в 80 регионах из 89 число регистрируемых преступлений снижалось, за год было зарегистрировано на 7,3% преступлений меньше, чем в 2024 году.