Сосулька убила девушку в Нижнем Новгороде

Девушка погибла при падении сосульки в Нижнем Новгороде. Ее подруга получила травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ЧП произошло поздним вечером у дома по улице Варварской. Девушки шли мимо, когда на них с крыши упала наледь. Одна из них скончалась на месте, другая получила незначительные травмы, передает Shot.

Тем же вечером в городе Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе снег сошел с крыши хоккейного корта на группу детей. 13-летний мальчик погиб, еще один подросток госпитализирован. СКР также завел уголовное дело.