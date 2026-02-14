В Подмосковье взорвался газгольдер, пострадали 5 человек

Пожарные работают на месте взрыва газа в частном доме. По сообщению Мособлпожспас, в Сергиевом Посаде в частном доме на улице Митькина взорвался газгольдер, есть пострадавшие.

Прибывшие на место происшествия работники ПСЧ-233 совместно с коллегами из федеральной противопожарной службы обнаружили, что горят три жилых дома, и пламя может перекинуться на соседние постройки. В данный момент огнеборцы ликвидируют возгорание. Причина пожара выясняется.

Пострадали восемь человек