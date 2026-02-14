В ХМАО группу детей завалило снегом с крыши хоккейного корта, один ребенок погиб

В Лянторе (ХМАО) на группу детей сошел снег с крыши хоккейного корта, мальчик 2013 года скончался, еще один подросток пострадал. Его доставили в больницу.

По данным окружного СУ СКР, по факту возбуждено дело о халатности, повлекшей смерть человека.

Пятеро подростков находились около крытого хоккейного корта, когда с крыши сошел снег. Baza добавляет, что ЧП произошло около корта "Штурм". Десятки человек бросились с лопатами откапывать школьников — одного из них в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где он скончался. Ещё один ребёнок получил переломы и был госпитализирован. Трое других детей не пострадали.

Следователь выехал на место происшествия для проведения первоначальных следственных действий. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание объекта, своевременную очистку кровли корта от снега будет дана правовая оценка.

Руководителем следственного управления ход расследования поставлен на личный контроль.