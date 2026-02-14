14 Февраля 2026
Захарова высказалась об отравлении Навального* ядом лягушки

Представитель МИД Мария Захарова назвала "вбросом" заявления европейских стран об отравлении блогера Алексея Навального* ядом лягушки.

Как передает ТАСС, Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Франция распространили сегодня совместное заявление, в котором утверждается, что Навальный* умер от отравления эпибатидином - токсином, который извлекается из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Утверждается, что такой вывод был сделан на основании анализа образцов биоматериалов Навального*. Представители упомянутых стран обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. 

"Будут результаты анализов, будут формулы веществ - будет и комментарий", - сказала Мария Захарова. По ее словам, без доказательств все заявления и разговоры являются информационным вбросом, цель которого - отвлечение внимания от насущных проблем Запада.

 

 

"В тот момент, когда надо было бы предъявить результаты расследования по СП1/2, они вспоминают о Навальном*. Когда их официально запрашивали о предоставлении данных анализов Навального*, они вбрасывали сенсации про Скрипалей. Когда их спрашивали о местонахождении Скрипалей…. И так по кругу", - добавила Захарова

 

*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

