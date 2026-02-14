14 Февраля 2026
Образование Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Выпускники школ Белгорода, возможно, не будут сдавать экзамены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выпускники 9-х и 11-х классов, возможно, не будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

"На заседании оперативного штаба приняли решение обратиться к министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову с просьбой для Белгорода и части Белгородского округа принять такое же решение о сдаче экзаменов, как было в прошлом году. Напомню, что девятиклассники экзамены не сдавали, оценки ставились по текущей успеваемости. Для одиннадцатиклассников сдача была в том формате, в котором принимает решение сам выпускник. Он может получить оценки по текущей успеваемости или сдать ЕГЭ в том формате, который предусмотрен законодательством для всех выпускников Российской Федерации", - заявил Гладков.

К такому варианту пришлось прибегнуть из-за неспокойной обстановки и частых украинских атак.

Кроме того, Гладков предложил родителям, желающим перевести школьников на дистанционное обучение, обратиться в школу с соответствующим заявлением. После вчерашнего обстрела школы и детские сады вернутся к нормальной работе с понедельника. "Мы рассмотрели, как в текущих условиях возможно функционирование детских садов и школ. Проговорили с руководителями образовательных учреждений, с прокуратурой, с Роспотребнадзором. И со всех сторон будем оказывать максимальное внимание за организацией безопасного процесса для наших детей. Пока в понедельник в обычном формате начнем работу образовательных учреждений. В первую очередь детских садов и школ", - отметил Гладков по итогам заседания оперативного штаба.

Теги: белгород, выпускники, огэ, егэ


