Девять человек пострадали при столкновении троллейбуса и кроссовера Changan

В Энгельсе столкнулись троллейбус и кроссовер Changan, пострадали девять человек.

Сегодня на пересечении улиц Горького и Коммунистическая города произошло столкновение троллейбуса, в котором находились пассажиры, и автомобиля Changan. Возбуждено дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с травмированием граждан в результате ДТП, сообщили в пресс-службе управления СКР по Саратовской области.

В результате ДТП пострадали 9 человек. Из них 7 госпитализированы с травмами средней степени. Медики оказывают всю необходимую помощь, уточняет РИА Новости.