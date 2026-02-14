Со здания УрГЭУ сняли памятную доску "поклоннику Гитлера"

Со здания УрГЭУ пропала памятная доска в честь Антона Карташева, белоэмигранта, который приветствовал нападение Гитлера на СССР.

Историк Андрей Ермоленко сообщил в своем Telegram-канале, что доски на здании уже нет, и нет повода считать, что ее сняли противники установки мемориальной таблички, поскольку место снабжено камерами и находится под присмотром охраны.

"Благодарю за поддержку всех, кто помог придать огласку этому факту - появлению мемориальной доски стороннику Гитлера, человеку, ждавшему гибели нашей страны в атомной войне, человеку, призывавшего к казни патриарха Алексия", - написал Ермоленко.

Напомним,накануне в Екатеринбурге открыли мемориальную доску белоэмигранту, который приветствовал нападение Гитлера на СССР. Она установлена на здании Уральского государственного экономического университета. На открытии ректор университета Яков Силин подчеркнул "значимость восстановления исторической памяти". Это вызвало возмущение у уральских историков.

Фото: сайт УрГЭУ

Глава свердловских коммунистов Александр Ивачев направил официальное обращение Якову Силину с требованием демонтировать мемориальную доску Антону Карташеву. В обкоме отметили, что поводом для обращения стали выявленные факты биографии Карташева, которые организаторы церемонии предпочли оставить за кадром.

"Это не "восстановление исторической памяти". Это установка памятной доски человеку, который желал поражения и гибели своей Родине. Да, Карташев родился на Урале, и в этом здании когда-то располагалось духовное училище. Но мемориальная доска – не краеведческий стенд", - заявил Ивачев.

Депутат-коммунист подчеркнул, что ошибку надо исправить, а доска должна быть демонтирована. О реакции Силина и УрГЭУ на это обращение пока неизвестно.