В Среднеуральске возбуждено дело о халатности из-за Генплана, предполагающего снос жилых домов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет по делу о планируемом сносе пятисот частных домов. Люди, опасающиеся потерять кров, обратились за помощью к председателю СК.

Напомним, ранее жители города записали обращение на прямую линию президента Владимира Путина о том, что генеральный план развития Среднеуральска предполагает снос частного сектора. После этого глава города Алексей Стасенок пригрозил обращением в ФСБ - по его мнению, людей ввели в заблуждение и спровоцировали на скандал, сообщали местные СМИ.

Теперь в социальных медиа опубликовано обращение к председателю СК России жителей города Среднеуральска. Они сообщают, что в связи с принятием нового генерального плана развития города под угрозу сноса попадает более 500 частных домов. Жители высказывают опасения, что они могут остаться без единственного жилья.

По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.