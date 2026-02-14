Пенсионер погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области

В Тамбовской области обрушился козырек больницы, погиб человек.

По сообщению регионального СУ СКР, сегодня из-за скопившегося снега обрушился входной козырек хирургического отделения больницы города Котовска. При обрушении погиб 70-летний мужчина. Telegram-каналы сообщают о возможных пострадавших, оказавшихся под завалом, однако подтверждения этой информации на момент публикации нет.

По данному факту возбуждено дело о халатности. Проводится осмотр места происшествия и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за своевременную очистку зданий больницы от наледи и снежных масс.