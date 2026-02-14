14 Февраля 2026
Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

Состоялось торжественное вручение 1065-му гвардейскому артиллерийскому Костромскому полку Ордена Кутузова

Заместитель командующего Воздушно-десантных войск, генерал-майор Сергей Чубарыкин вручил 1065 полку государственную награду - орден Кутузова.

(2026)|Фото: adm44.ru

"Сегодня особенный, торжественный день для всех нас. От лица каждого жителя Костромской области я поздравляю легендарный 1065-й полк с заслуженной наградой – орденом Кутузова. Мы очень ждали этого события. Мы понимали, насколько сложные и тяжелые боевые задачи выполняет полк в зоне специальной военной операции. И, конечно, всем сердцем желали, что ратный подвиг наших земляков будет по достоинству оценен. Сегодня боевое знамя полка стало тяжелее – на нем появилась орденская лента. В этой награде – наша историческая память и доблесть ветеранов, которые сражались задолго до нас. В этом ордене – вес благородной и героической работы, которую прямо сейчас ведет личный состав. В этом ордене – слезы жен и матерей, тяжелые воспоминания о погибших товарищах. И в нем же – радостные улыбки детей, которые встречают в отпуске своих отцов. Это символ всего, через что проходят наши бойцы и их семьи", - приветствовал военнослужащих Сергей Ситников.

(2026)|Фото: adm44.ru

Губернатор Костромской области в ходе торжественной церемонии отметил боевые заслуги полка в ходе специальной военной операции. Глава региона напомнил, что благодаря профессионализму и доблести военнослужащих был освобожден Часов Яр в ДНР, который имеет важное стратегическое значение, открывает путь российским войскам к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ.

(2026)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников поблагодарил командиров и бойцов полка. Обратился с теплыми словами поддержки к семьям.

(2026)|Фото: adm44.ru

"Это не просто участь – это работа: ждать, провожать, молиться и верить, что все вернутся живыми. Вы, родные наши, разделяете с военнослужащими всю тяжесть их ратной службы. Спасибо женам и детям бойцов за веру в светлое будущее. За то, что ваши отцы и мужья занимаются правильным, столь нужным для всей нашей страны делом", - сказал глава региона.

Напомним, Костромская область буквально с первых дней СВО осуществляет шефство над полком. Бойцам оказывают помощь по обеспечению дополнительным оборудованием, решению других необходимых вопросов. С сентября 2022 года на данный момент было собрано и отправлено совместно с благотворителями более 400 единиц авто-и мототранспорта, свыше 3 тысяч квадрокоптеров разного типа, оборудование для связи, средства защиты и другое оснащение.

(2026)|Фото: adm44.ru

Командование ВДВ поблагодарило жителей региона за всестороннюю поддержку.

(2026)|Фото: adm44.ru

«Сергей Константинович, в вашем лице хотелось бы выразить огромные слова благодарности всем жителям Костромской области, которые с трепетом, с заботой относятся к нашим бойцам на передовой и помогают нашим семьям решать все задачи здесь в тылу. Наши бойцы уверены, что за спиной у них надежный тыл, за спиной у них те боевые друзья, которые придут в нужное время на помощь и будут способствовать выполнению всех задач», - отметил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками, генерал-майор Сергей Чубарыкин.

«Отдельное спасибо всем неравнодушным жителям Костромской области и благотворительным фондам. Ваша помощь и поддержка вдохновляет нас, придает сил в самые трудные минут. Мы вернемся с Победой! И обещаем вам, что орден Кутузова, который украсил сегодня наше Георгиевское знамя мы пронесем с честью», - подчеркнул командир 1065-го гвардейского артиллерийского ордена Кутузова полка, гвардии полковник Роман Шайкин.

