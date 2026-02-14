Диагноз обезьяньей оспы подтвержден у троих россиян в Домодедово

Три человека с подтвержденным диагнозом "Оспа обезьян" находятся в Домодедовской больнице.

Состояние всех пациентов удовлетворительное, они получают плановое лечение, Роспотребнадзором проводится регулярное мониторирование биоматериала. По окончании лечебных и карантинных мероприятий, пациенты будут выписаны домой, сообщили в пресс-службе больницы.

Напомним, ранее сообщалось о двоих заболевших. О госпитализации первого пациента с предварительным диагнозом "оспа обезьян" стало известно 1 февраля. За медицинской помощью обратился мужчина с высыпаниями на коже лица и высокой температурой. Врачи заподозрили опасную инфекцию и приняли меры изоляции. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование этого случая, был установлен круг контактных лиц, введено наблюдение. Россиян, выезжающих в экзотические страны, призвали не трогать диких животных.

Обезьянья оспа - инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением сыпи. Возбудитель - вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека. Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путём при длительном личном контакте, что подвергает наибольшему риску инфицирования членов семьи человека с острым случаем заболевания.