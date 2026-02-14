Арестован начальник межрайонного центра "Э" в Челябинской области

Арестован начальник межрайонного отделения по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Челябинской области Илья Афонасенко, которого накануне задержали по обвинению в превышении должностных полномочий сотрудники ФСБ.

Ленинский районный суд Магнитогорска отправил силовика в СИЗО до 13 апреля 2026 года.

Афонасенко обвиняется в том, что в период с марта по апрель 2025 года систематически пользовался базой данных МВД, где собирал персональные данные на физическое лицо и впоследствии передавал их своему знакомому за деньги.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОЧР СБ регионального ГУ МВД России, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

По месту жительства фигуранта прошел обыск, выполняются следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.