14 Февраля 2026
в россии
Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба проекта Выбор сильных Свердловской области

В поселке Верх-Нейвинский открылся обновленный зал для занятий борьбой 

Обновленный зал для занятий борьбой открылся в спортшколе имени В.Зимина поселка Верх-Нейвинский, сообщили в пресс-службе проекта "Выбор сильных".

90 ребят, которые занимаются в спортшколе, показывают высокие результаты на областных и всероссийских соревнованиях. При этом борцовский зал требовал капитального ремонта.

зал борьбы, борьба(2026)|Фото: пресс-служба проекта Выбор сильных Свердловской области

"Нашей задачей было привести зал в порядок и сделать его комфортным и удобным, а главное – безопасным для наших спортсменов. В рамках народной программы "Единой России" фасад здания и сам зал были отремонтированы, а при поддержке общественного совета проекта "Выбор сильных" - куплен новый комфортный борцовский ковер", - отметил глава Верх-Нейвинского МО Николай Щекалев.

зал борьбы, борьба(2026)|Фото: пресс-служба проекта Выбор сильных Свердловской области

"Как показывает практика, больше всего в открытии детских секций заинтересованы небольшие города и поселки. В Верх-Нейвинском сильная школа самбо и дзюдо, поэтому для нас было важно поддержать юных спортсменов и создать комфортные условия для занятий борьбой. Благодарю Федерацию самбо Свердловской области и Федерацию дзюдо Свердловской области за сотрудничество и поддержку", - рассказал координатор проекта "Выбор сильных" в Свердловской области Алексей Свалов.

зал борьбы, борьба(2026)|Фото: пресс-служба проекта Выбор сильных Свердловской области

Дмитрий Галенковский, директор по персоналу и общим вопросам АО "Уралэлектромедь", отметил, что для местных спортсменов это важное и значимое событие:
"Уверен, что эти ребята через несколько лет будут блистать на мировой арене, прославляя своей родной поселок Верх-Нейвинский. С таких важных событий начинается любовь к малой Родине, мы видим настоящих патриотов своей страны. Это важно и для педагогов, и для родителей, которые искренне переживают о будущем своих детей".

зал борьбы, борьба(2026)|Фото: пресс-служба проекта Выбор сильных Свердловской области 

Настоящим сюрпризом для юных спортсменов стал визит чемпионов мира по самбо и дзюдо. Поздравить ребят приехали двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов, чемпионка мира и Европы по боевому самбо Софья Истомина, чемпионка мира и Европы по самбо Анастасия Луканина и чемпионка мира и России по самбо Альбина Чоломбитько.

зал борьбы, борьба(2026)|Фото: пресс-служба проекта Выбор сильных Свердловской области

 "Я восхищаюсь проектом "Выбор Сильных" за то, что он привлекает ребят в борьбу, дает возможность развиваться, и в дальнейшем представлять страну на международной арене", - сказала Софья Истомина. 

 "Я родом из небольшого городка, и понимаю, насколько важна такая поддержка для подрастающего поколения", - отметила Анастасия Луканина.

"Здорово видеть, что есть неравнодушные люди, которые искренне любят борьбу, помогают юным спортсменам. Вижу, как у детей горят глаза, это очень ценно", - сказала Альбина Чоломбитько.

зал борьбы, борьба(2026)|Фото: пресс-служба проекта Выбор сильных Свердловской области

Тимур Галлямов уверен: каждый маленький мальчик мечтает быть чемпионом. И открытие нового зала приближает его к этой победе: "Пусть у каждого мальчишки сбудется его маленькая мечта. Но главное, я уверен, все эти ребята вырастут хорошими людьми, любящими свою страну".

Для того, чтобы заветная мечта спортсменов стала еще ближе, двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов провел для ребят мастер-класс, показав свои коронные приемы, которые помогли ему добиться высокого звания.

борьба, выбор сильных


