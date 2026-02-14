Четверо детей и их мать погибли при пожаре в Хабаровском крае

В Хабаровском крае при пожаре погибли женщина и четверо детей. Как сообщает краевая прокуратура, возгорание произошло минувшей ночью в частном жилом доме в поселке Кукан. Площадь пожара составила 80 кв. метров, уточнили в СК СКР.

Во время ликвидации пожара обнаружены тела пяти человек-женщины и четверых ее детей, трое из которых несовершеннолетние. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры.