14 Февраля 2026
Политика За рубежом
Фото: Reuters/John Pryke

Министерство внутренней безопасности США заблокировано очередным шатдауном

Третий за последние месяцы шатдаун в США блокировал работу ведомств, входящих в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Министерство сегодня в полночь частично приостановило работу, поскольку проект о финансировании ведомства не получил поддержку в Сенате в четверг.

ТАСС на основе предыдущих шатдаунов предполагает, что большая часть сотрудников МВБ продолжит работать, но не будет получать зарплату.

В состав министерства входят отвечающее за безопасность в аэропортах Управление транспортной безопасности (TSA), Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), Береговая охрана, Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) и Секретная служба.

В то же время входящие в МВБ Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и Служба таможенного и пограничного контроля (CBP), из-за действий которых во многом и произошел шатдаун, смогут продолжить работу практически без каких-либо изменений, используя финансирование, полученное в рамках других законопроектов.

 

Предыдущий шатдаун длился четыре дня и завершился 3 февраля, когда был принят закон о финансировании федерального правительства, кроме МВБ. Для него финансирование было выделено только до 13 февраля включительно. К этому сроку Конгресс планировал согласовать поправки в бюджет входящей в его структуру Службы иммиграционного и таможенного контроля.

Представители Демократической партии выступили за пересмотр законопроекта о финансировании иммиграционной полиции после того, как в ходе операции против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудники силовых ведомств застрелили двух граждан США. По этой причине демократы планируют урезать бюджет ICE и внести коррективы в работу ведомства: ужесточить требования к ордерам на арест, обязать сотрудников носить нательные камеры для фиксации их действий и не скрывать лица во время операций против нелегальных мигрантов. 

 

Теги: мвб, шатдаун


